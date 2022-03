Como votar no BBB 22? Veja como eliminar Douglas Silva, Eliezer ou Laís do jogo

O nono paredão do BBB 22 já está formado! Douglas Silva, Eliezer e Laís, que estão na berlinda da semana, podem sair da casa mais vigiada do país, desta terça-feira (22/03). Pensando nisso, saiba como eliminar o participante que você não quer mais no programa.

Veja o passo a passo de como votar no BBB 22

Votar é gratuito. Então, entre no site da Globo; Realize o cadastro por e-mail ou usando uma conta do Facebook ou do Google; Confirme o recebimento do e-mail de cadastro; Acesse o site do BBB no Gshow; Escolha quem você quer eliminar e envie o voto;

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)