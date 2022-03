BBB 22: Douglas é eliminado da prova do Líder após dormir

Douglas Silva foi eliminado da prova do Líder do BBB 22. O brother quebrou a regra da disputa ao dormir durante a prova e acabou sendo o sétimo eliminado. Há mais de 16 horas girando em um carrossel e recebendo um spray de fumaça no rosto, a dinâmica desta semana é de resistência e vários brothers já desistiram.

O motivo da eliminação de Douglas foi a análise de vídeos em que ele aparece cochilando durante a prova. As imagens viralizaram na Web e muitos internautas acusaram o ator de quebrar as regras. Além disso, o público também pediu que DG fosse retirado da disputa.

Veja o momento:

Após a eliminação de DG, continuam na prova: Linn da Quebrada, Natalia, Arthur Aguiar, Paulo André e Lucas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)