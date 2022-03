Prova do Líder do BBB 22: Liderança pode ser decidida por sorteio e não por resistência; entenda

Após mais de 15 horas de prova do líder no BBB 22, a decisão da liderança causou um burburinho nas redes sociais. Isso porque, caso a disputa chegue até o horário de exibição do programa, nesta sexta-feira (11), a decisão será feita por sorteio. A prova foi iniciada na noite de quinta-feira (10).

VEJA MAIS

Para alguns internautas, a decisão vai anular o esforço dos brothers em resistir na prova após mais de 24 horas.

Confira a repercussão nas redes sociais