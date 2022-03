Liderança no BBB: internautas questionam cochilo de DG, perna de Laís e decisão final na sorte

Com mais de 13 horas de duração, a Prova do Líder do Big Brother Brasil 22, pode exigir dos participantes mais que resitência, e sim sorte. Com a desistência de 4 brothers e um veto, ainda estão na disputa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Natália e Paulo André.

Duas imagens circulam na web geram questionamentos dos internautas. Um vídeo aponta um cochilo de DG e uma foto mostra Láis com as pernas levantadas, mas até o momento, a produção do BBB 22 não se pronunciou.

Outra situação que tem causado burburinho nas redes sociais, é a decisão final da prova. Caso a disputa chegue até o horário de exibição do programa, a decisão será feita por sorteio, ou seja, não teria adiantado a resistência de mais de 24 horas.