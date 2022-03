Susana Vieira fala sobre "ressurgimento" de BBB na pandemia e opina sobre participantes

Susana Vieira virou comentarista do Big Brother Brasil 22, nas suas redes sociais. Com vídeos bem humorados e opinativos, ela tem movimentado o relaity como telespectadora. Nesta sexta-feira, 11, ela foi convidada do programa Encontro, e ao lado de Fátima Bernardes e Tati Machado, comentou algumas situações sobre o BBB 22.

A atriz revelou que assiste ao reality muito antes de se tornar "moda". Susana fez questão de afirmar, que se tornou telespectadora quando o programa era mal visto pela classe artística: "O BBB tem que agradecer a pandemia", declarou a atriz. "Assisto o BBB desde o tempo que os atores e apresentadores não assistiam. Agora, todos os atores começaram a ver o programa", refletiu ela

Susana disse que o reality show ressurgiu em 2020 com o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e que ela acredita que ali é uma novela. "É maravilhoso, por que a gente vê? É como a gente vê novela. Claro que se vez em quando ele é meio cruel. Nós todos que trabalhamos na Globo, imagina se toda hora vai criar um caso, como seria o ambiente? Talvez seja o banheiro que é um só."

"A vida toda é muito difícil pra todos nós, você levanta cedo, tem a produção que vem aqui. Todos nós estamos sendo tomados por uma realidade cruel. Esse lado do BBB veio apaziguar um pouco. É um momento de relaxamento”, acrescentou.

Mesmo com tantos elogios, ela destaca a importância de os participantes entrarem mais abertos: "As pessoas entram, não querem ir pro paredão, não querem ser votados. O programa é um resta um. Será que não pegaram isso ainda?"

OPINIÃO

Susana Vieira comentou ainda sobre o comportamento de alguns dos participantes do reality.

"De vez em quando você fica tão machão, Gustavo. De vez em quando ele fica carinhoso, aí eu digo 'ai, que amor'. Ele abraça, aquele bracinho dele fica passando", analisa. "Mas na hora dele ficar grosso, ele fica um pouco grosseiro demais, muito metidinho... posso falar mal? Obrigada, senão não teria nem vindo!", acrescentou.

"Eu ligava para ver a carinha linda da Jade. Em matéria de simpatia, por que acharam a Jade arrogante? Só porque ela é rica. Ela enfrentou muita coisa naquela casa", afirmou.

A atriz chegou a revelar a apelido que deu para Arthur Aguiar: "Não entendo porque todo mundo ama o 'pãozinho'. Acho que é uma jogada da nossa empresa para contratá-lo de novo. Eu acho ele muito sério, não acho ele simpático. O Arthur me parece arrogante, metido. Isso eu falo pelo que vejo na TV, tá? Nunca vi, nem trabalhei com esse menino."

"Ela merece. Eu gosto das meninas. Estou com a mulherada”, disse Susana ao revelar sua torcida por Linn da Quebrada.