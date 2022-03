Rodrigo Dourado: Conheça o diretor que decide tudo sobre o BBB

Quem acredita que Boninho é o único diretor responsável pelo sucesso BBB está mais do que enganado. Além do elenco diversificado, uma parte da popularidade do programa vem de Rodrigo Dourado, a mente pensante por trás de toda a dinâmica do reality, que já é definido como "o dono do BBB" pelo próprio Boninho. Conheça mais sobre o diretor:

Tadeu Schmidt, Boninho e Rodrigo durante uma reunião antes do início do BBB. (Foto: Instagram Tadeu Schmidt)

Quem é Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado é o diretor-geral do BBB, o responsável por vigiar o confinamento durante o dia-a-dia e tomar as maiores decisões do reality, como a expulsão da Maria, por exemplo. Ele já divide o comando do programa com Boninho desde a sua primeira edição, exibida em 2002. Nos corredores da Globo, o profissional é reconhecido como o responsável pelo sucesso do game.

Voz do "big boss"

Apesar de muita gente achar que voz grossa que fala com os confinados no programa, intitulada de "big boss", é de Boninho, a voz por trás é de Rodrigo Dourado.

Outros programas na Globo

Além do BBB, ele também trabalhou durante a Copa do Mundo de 2018 e é a cabeça por trás da Central da Copa, programa de sucesso do campeonato.

