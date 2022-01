Boninho acredita que 1º paredão será de integrantes do camarote

Na madrugada de hoje, Boninho comentou no Instagram que acredita que o paredão do proximo domingo (23) no BBB22, será composto só por famosos do grupo Camarote.

VEJA MAIS

A opinião do diretor global se deve ao fato de que o grupo Pipoca passou o dia e a noite combinando voto, enquanto o grupo Camarote ficou conversando sobre assuntos diversos.

"É fogo! Pipoquinha na guerra tramando os votos, olhando o jogo e o pessoal do camarote parece que está na festa. Acho que nesse domingão vai dar só camarote!", disse ele.