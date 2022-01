Tiago Leifert manda recado ao telespectador do BBB 22: 'comece pelas plantas'

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, mandou recado nas redes sociais para Boninho, Tadeu Schmidt e toda a equipe do programa. Após a tensão pública por não ter renovado o contrato com a Globo, o jornalista demonstrou que está tudo bem e, mais, está ansioso pela nova edição do reality. Tiago apresentou o BBB entre os anos de 2017 e 2021.

Nesta segunda-feira, 17, data de estreia do BBB 22, ele postou: “Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui, mas com o coração aí com vocês sempre”.

Tiago também sugeriu aos telespectadores: “E a você, que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas”.