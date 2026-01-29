Big Fone do BBB 26 vai tocar hoje, quinta-feira (29); saiba que horas e como será a dinâmica
Público poderá escolher qual dos três Big Fones irá tocar e anunciar a mensagem
O Big Fone vai tocar novamente no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira (29) e promete causar impacto direto na dinâmica do jogo. Durante o programa ao vivo, três aparelhos estarão espalhados pela casa mais vigiada do Brasil, e apenas um participante conseguirá atender à ligação decisiva.
O brother que atender ao Big Fone ganhará um poder estratégico importante. O participante deverá excluir um participante das três provas da semana: Prova do Líder, Prova do Anjo e, caso seja emparedado, também do Bate-Volta. A dinâmica foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt na quarta-feira (28).
VEJA MAIS
Público escolhe qual Big Fone vai tocar
Desta vez, a produção do reality adicionou um elemento extra de suspense. O público poderá votar no gshow para decidir qual Big Fone tocará. As opções são:
- Prateado, localizado próximo à Academia;
- Azul, perto da Piscina;
- Dourado, instalado na área interna da casa, entre a Sala Sonho de Ser Milionário e a Cozinha.
Que horas começa o BBB hoje?
A edição do BBB 26 desta quinta-feira vai ao ar por volta das 22h25, após a novela "Três Graças", na Rede Globo.
Big Fone já causou eliminação na primeira semana
Na primeira semana do Big Brother Brasil 26, o telefone já provocou reviravoltas. Marcelo atendeu ao aparelho localizado na cozinha e indicou Aline Campos diretamente ao Paredão. A participante teve direito ao Contragolpe e escolheu Ana Paula Renault para enfrentá-la na berlinda. Ao final da votação, Aline foi eliminada do reality.
Prova do Líder também será nesta quinta (29)
Além do Big Fone, Tadeu Schmidt confirmou que a terceira Prova do Líder do BBB 26 será realizada ainda nesta quinta-feira (29).
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA