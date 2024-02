BBB24: Veja qual será o tema da Festa do Líder de Lucas Henrique

No Quarto do Líder do BBB 24, Lucas Henrique assistiu ao vídeo para a sua Festa do Líder na noite desta quarta-feira (14). O professor de Geografia descobriu o tema da Festa, que será "Hora do Recreio".

No momento, o brother não conteve a euforia e gritou para comemorar, que conta com a presença dos participantes do VIP. Então, ele diz: "Obrigada, BBB", afirma o professor de Educação Física. "Lucas, que legal. É a mesma cara", afirma Wanessa. "Muito obrigado. Só gratidão", declara Lucas Henrique.

Os amigos do líder o abraçaram para comemorar. "Você merece muito", diz Yasmin. "Nem sabia que existia essa foto", afirma o Líder.