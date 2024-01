BBB24: Rodriguinho é o novo Líder da semana no reality

Rodriguinho é o quinto Líder do BBB 24. O cantor levou a melhor na disputa, que envolveu sorte, pontaria e agilidade. O brother disputou a etapa final da prova com Davi e Raquele.

Entenda como foi a disputa:

A disputa teve três etapas, com brothers e sisters divididos em dois grupos separados. Na primeira etapa, os confinados escolheram bolinhas para serem soltas em uma pista com obstáculos. As quatro primeiras a chegarem ao final do circuito levam a melhor.Do primeiro grupo, Davi, Raquele, Luigi e Lucas Henrique se classificaram para a segunda etapa. Do segundo grupo, quem se deu bem foi Leidy Elin, Wanessa, Beatriz e Rodriguinho.

Na segunda etapa, os participantes se sentaram numa cadeira giratória e arremessaram almofadas em direção a um campo com pontuações. Quem somar a maior pontuação, avança. Raquele, Davi e Rodriguinho passaram para a fase final. Na etapa final, os participantes precisaram montar um quebra-cabeças. Quem finalizasse e apertasse primeiro o botão, seria o próximo Líder.