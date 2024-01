BBB24: Após eliminação de Nizam, brothers disputam Prova do Líder

O BBB 24 entra na terceira semana com muito fogo no parquinho. Logo após a quarta Eliminação, Tadeu Schmidt compartilhou com o público a dinâmica dos próximos dias e a nova Prova do Líder.

VEJA MAIS

Os participantes foram divididos em dois grupos. Na primeira fase da prova todos os brothers e sisters jogam. O maior grupo, com 11 competidores, começa a disputa. Cada participante escolhe uma cor de bolinha e apenas quatro deles vão para a próxima fase, conforme as bolinhas que chegarem mais rápido no percurso da Prova do Líder.

Confira a dinâmica desta semana no BBB24:

O líder indica uma pessoa para o paredão, a casa vota. Na ocasião, haverá um contragolpe do emparedado pelo Líder; um contragolpe do mais votado pela casa e os dois indicados pelos contragolpes puxam um em consenso para o paredão, que será quíntuplo.