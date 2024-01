Beatriz solta pum, assusta brothers e internautas comentam

Um som inesperado vindo de Beatriz chamou a atenção de Marcus Vinicius enquanto os dois conversavam na tarde deste domingo, 21, no BBB24. A sister soltou um pum e os dois acabaram caindo na gargalhada. O barulho foi tão alto que assustou Alane e Deniziane, que também estavam no gramado, e acordou Rodriguinho, que dormia do outro lado do jardim.

VEJA MAIS

Deniziane e Alane, que estavam próximas à dupla, também começaram a rir da situação. "Chegou aí?", pergunta Beatriz para Rodriguinho. Logo depois, o comissário de voo falou: "Você acordou o Rodriguinho, amiga."

Na web, internautas se divertiram com a situação e o momento viralizou. Um usuário escreveu: "Meu Deus, que pum foi esse que a Beatriz soltou? Foi tão alto que eu pensei que fosse um estouro." Outra internauta brincou, prevendo sérias consequências pata a sister: "A Beatriz indo para o Paredão porque soltou um pum e acordou o pessoal da casa".