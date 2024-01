BBB 24: Glória Perez reflete sobre desistência de Vanessa Lopes

Após 12 dias de confinamento no Big Brother Brasil 24, a desistência da tiktoker Vanessa Lopes provocou diversas reflexões sobre a saúde mental da ex-participante. Através das suas redes sociais, a novelista Glória Perez, especulou sobre o assunto.

Nas últimas semanas a influenciadora, que possuía mais de 30 milhões de seguidores no TikTok, chamou a atenção do público por falas desconexas e teorias da conspiração. Os sinais provocaram reações dentro e fora da casa, levando ao debate sobre a sua saúde mental. A mãe da tiktoker chegou a se manifestar em suas redes sociais, avisando que o público não precisava se preocupar.

Para os seus seguidores, Glória Perez escreveu sobre a possível causa do colapso da influenciadora. “Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real… Esse desconhecido”, afirmou. A novelista associa o comportamento da influenciadora a um despreparo com um mundo real devido ao contato excessivo com o mundo virtual. A escritora já trouxe em trabalhos recentes, aspectos prejudiciais da relação desordenada com a internet e o ambiente virtual.