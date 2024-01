BBB 24: Vinicius fala sobre affair com Isabelle e que não irá querer nada fora do programa

Vinicius desabafou sobre o flerte com Isabelle no BBB 24. Durante conversa com Fernanda, Luigi e Juninho no quarto Gnomo, o atleta afimrou que não vai querer ficar com a sister após deixar o programa.

Vinicius, Fernanda, Luigi e Juninho se reuniram para falar sobre o jogo após a festa de sábado (20). Mais cedo, o atleta tentou ficar com Isabelle, mas tomou um fora.

O atleta questionou a decisão da sister para os aliados. "Está com medo de perder R$ 3 milhões por causa de um beijo? É só um beijo na boca, gostosão. Já pensou um atleta de alto rendimento?", comentou. Juninho disse acreditar no affair entre os dois, mas Vinicius fez um alerta. "Lá fora é outra fila. Lá fora eu não vou querer mais."