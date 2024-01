BBB24: Nizam é o quarto eliminado do reality

Nizam é o quarto eliminado do Big Brother Brasil 24. O paulista deixou a casa mais vigiada do Brasil com 17,14% da média dos votos para ficar. Em segundo lugar ficou Pitel, com 37,49% de média, e em primeiro lugar a Raquele, com 45,37% da média de votos para ficar.

Nizam foi o mais votado pela casa na Formação do Quarto Paredão e acabou na berlinda. O executivo de contas levou sete votos de seus colegas de confinamento.

Confira a média de votação dos participantes:

Nizam

Média: 17,14%

Voto Único:18,55%

Voto Torcida: 15,73%

Pitel

Média: 37,49%

Voto Único: 30,05%

Voto Torcida: 44,94%

Raquele

Média: 45,37%

Voto Único: 51,40%

Voto Torcida: 39,33%

Quem é Nizam?

Nizam, tem 32 anos e é executivo de contas. Filho de pais árabes, ele mora em São Paulo. Trabalhou por dez anos embarcado em navios de cruzeiro. Fala três idiomas fluentes: português, inglês (aprendeu sozinho assistindo à série “Friends”) e espanhol (aprendeu no navio). Entende italiano e fala um pouco de árabe.