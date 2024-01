BBB24: Rodriguinho choca a internet ao sorrir e cantar em show de Jota Quest

Após 'prestigiar' o show de Ludmilla e Léo Santana sentado e emburrado, Rodriguinho virou assunto na web pelos comportamentos considerados desagradáveis com artistas no 'BBB 24'. Mas, Rodriguinho parece ter mudado! O pagodeiro, surpreendeu na noite desta quarta-feira (24) ao curtir as músicas de Jota Quest dançando com um brlo sorriso no rosto.

O cantor tem sido bastante criticado por sua postura durante as apresentações de outros cantores na casa. Geralmente, o brother é o único a não se unir com os outros participantes na frente do palco e está sempre com o semblante fechado, soando desgostoso. Contudo, Rogério Flausino, parece ter conquistado o durão!

Logo no início do show, o cantor de pagode se aproximou dos outros participantes e aparentou estar bastante animado com a apresentação do Jota Quest. Ele cantou, dançou de olhos fechados - sentindo a música de verdade! -, e até abraçou os competidores ao som de "Amor Maior", um dos diversos hits da banda.

