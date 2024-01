BBB 24: Fãs tietam ex-BBB Nizam no Rio de Janeiro

O ex-BBB Nizam, que foi eliminado no último paredão do domingo (21), foi visto na manhã desta segunda-feira (22) sendo tietado por fãs na entrada dos Estúdios Globo, em Curicica, Rio de Janeiro.

Com apenas 17,14% da média dos votos para ficar, Nizam saiu do BBB24 após cair no paredão com Raquele e Giovanna Pitel, as quais receberam mais votos para ficar na casa, com 45,37% e 37,49% respectivamente.

Como ocorre com todos os eliminados, Nizam está honrando compromissos com programas e eventos relacionados aos ex-participantes do reality. Ainda na madrugada da segunda ele bateu um papo com Thaís Fersoza e Ed Gama sobre situações ocorridas na casa.

Já na manhã do mesmo dia, o ex-brother também participou do Café com o Eliminado, quadro fixo do programa Mais Você, com Ana Maria Braga.