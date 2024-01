BBB 24: Lucas Pizane comenta polêmica conversa sobre o corpo de Yasmin Brunet e diz que foi 'frouxo'

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 24 e nesta quarta-feira (17) tomou café no "Mais você". Durante a entrevista com Ana Maria Braga, o baiano comentou a polêmica conversa que rolou entre ele, Nizam, Rodriguinho e Vinicius no quarto do líder, em que falavam sobre o corpo de Yasmin Brunet, dentre outros assuntos. A apresentadora quis saber o posicionamento do ex-confinado agora fora do jogo.

"Eu tinha comportamentos aqui fora que eu sabia que teria dificuldades lá dentro. Minha namorada sempre me ajudou muito com isso, sou um cara muito 'riso fácil', então às vezes acabo passando por cima de comportamentos que eu claramente não concordo e não gosto para tentar ser político. Ela (a namorada) sempre chamou minha atenção. Eu estava ali inserido meio que buscando aceitação de pessoas que eu admiro a careira artística, pessoas que eu sentia que me protegeriam", disse o agora ex-BBB.

O eliminado também comentou o que pensou na hora em que o assunto surgiu na roda de conversa dos homens na casa mais vigiada do país. "Na hora que o assunto chega: 'Meu Deus, o que esses caras estão falando?'. Aí eu paro, fico calado, dou um tempinho. Eu não tenho uma postura combativa. Cada um tem uma forma de reagir. Imagino que as pessoas esperavam que eu alertasse na hora perante eles. Mas, nessa conversa, para quem assistiu ela completa, em vários momentos eu tinha uma postura mais apaziguadora ou falava de forma mais branda. E eles até apontavam: 'Ah, você está de sacanagem, não quer falar dessa forma'. E eu fiquei meio constrangido, na minha".