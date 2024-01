BBB 24: Candidatos que não entraram no reality passam a noite juntos

Alguns candidatos que não foram escolhidos para entrar no Big Brother Brasil 24 acabaram se encontrando para curtir momentos juntos, ainda na noite da segunda-feira (8).

O momento de encontro foi registrado nos Stories do Instagram da maquiadora Juliana Xavier, que compartilhou fotos ao lado dos candidatos Plínio, Caio e Jorge Mateus, homens que também não foram escolhidos na dinâmica do reality.

“Meu quarto tá bombando esta noite”, escreveu Juliana no Instagram.

Na manhã desta terça (9), Juliana afirmou que passou a noite toda conversando com os candidatos: “Gente, bom dia para quem nem dormiu. Fiquei até agora no quarto com os meninos conversando”.Horas mais tarde, em um aeroporto, a candidata foipor algumas pessoas, que torciam pela entrada dela no BBB 24 . O momento também foi registrado por Juliana no Instagram.