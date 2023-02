BBB23: Vencedor da Prova do Anjo vai ganhar carro

Está começando mais uma Prova do Anjo no Big Brother Brasil 23. A prova será disputada em duplas, em que um brother ou sister será o Anjo e ganhará um carro. O outro ganhará uma imunidade. Vale destacar que a imunidade só não será válida se a dupla do Anjo for o Bruno, que já está no Paredão pelo Big Fone. Após sorteio feito por Gustavo, Fred vetou Cristian e Cezar vetou Ricardo. Os outros participantes formaram duplas, aquela que colocar o maior número de objetos na caçamba da Chevrolet Midnight vence a Prova.

Confira a dinâmica desta semana no BBB23:

