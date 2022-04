BBB22: Pedro Scooby se irrita com Arthur e aponta 'síndrome de perseguição'

A relação entre Pedro Scooby e Arthur Aguiar parece não ser mais a mesma desde que o ator voltou do quarto secreto do BBB22. Durante a festa desse sábado (9), o surfista se irritou com o ator e apontou que ele está sofrendo com "síndrome de perseguição".

Scooby apontou que estava ouvindo a conversa de Gustavo e Linn da Quebrada sobre o Paredão falso, quando Arthur indicou que o papo seria sobre ele.

"Eu estava ali ouvindo uma conversa boa da Lina com o Gustavo sobre o Paredão. Eu estava ali só prestando atenção", disse Scooby. E então Arthur disparou: "A conversa, na verdade, era sobre mim, e não sobre o Paredão".

O surfista se chatetou e disse: "Não. Era sobre o Paredão. Caraca, você vem com essas ideiazinhas". "Eu estava vendo. Várias vezes falaram: 'Arthur não sei o quê', 'Arthur sei lá'. Em nenhum momento falaram Arthur?", questionou o ator.

Após Scooby detalhar a conversa novamente, Arthur disse ter ouvido seu nome várias vezes. "Tá com síndrome de perseguição", apontou o surfista. "Síndrome não. É um fato, pô", respondeu o marido de Maíra Cardi.