O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Prova do Finalista completa 18 horas; veja quem ainda está na disputa!

O vencedor da dinâmica conquistará a primeira vaga na final do Big Brother Brasil 26

Victoria Rodrigues
fonte

Juliano, Milena e Boneco ainda continuam na disputa pela vaga na final do programa. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

A final da 26ª edição do Big Brother Brasil já está cada vez mais perto e o ânimo dos brothers está a todo vapor pela disputa do prêmio de mais de R$ 5 milhões do programa. A Prova do Finalista do BBB 26 teve início no programa ao vivo da quinta-feira (16) e já dura mais de 18 horas com Milena, Juliano Floss e Leandro Boneco, que estão resistindo para garantir a primeira vaga na final do reality show.

Como funciona a dinâmica?

A Prova do Finalista é caracterizada por dinâmicas realizadas com um carro diversas vezes. Nisso, o intervalo entre as rodadas varia, podendo ser de 30 minutos a mais de uma hora, sendo que a última rodada deve acontecer às 20h20 desta sexta-feira (17), em que os brothers responderão a um quiz com perguntas sobre os vídeos exibidos a cada rodada. Cada resposta correta equivale a 1 ponto e quem chegar a 5 pontos primeiro vence.

Eliminação de Ana Paula

A jornalista Ana Paula foi eliminada ainda na primeira rodada, quando a dinâmica era guiar uma chave magnética por um labirinto, e quem conseguisse tirar a chave precisaria também apertar o botão que encerrava o tempo da rodada. Nessa fase, foi avisado pelo apresentador Tadeu Schmidt que o pior tempo iria direto para o paredão e, como a minutagem maior foi a da sister, Ana Paula foi eliminada e está no paredão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

