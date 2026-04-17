Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
Cultura

BBB 26: Milena vira alvo de críticas de aliados durante prova do finalista

Estadão Conteúdo

A madrugada desta sexta-feira, 17, no BBB 26 foi marcada por despedida, prova decisiva e tensão entre os participantes. Eliminada com 71,80% dos votos, Jordana deixou a casa.

Em seguida, a prova do finalista colocou os brothers em um desafio que mistura estratégia, atenção e resistência. Divergências sobre jogo coletivo e troca de informações ainda colocaram Milena no centro das críticas de aliados. Veja o resumo:

Jordana se despede da casa

Eliminada com 71,80% dos votos, Jordana se despediu da casa e desejou boa sorte ao top 4. "Foi o maior sonho da minha vida realizado!"

Prova do finalista mistura estratégia, atenção e resistência

Ana Paula Renault iniciou a primeira fase da prova do finalista, que vai premiar um brother com um carro e com a vaga para a final do BBB 26. A mineira fez a prova em quase 2 minutos.

Leandro Boneco foi o segundo a participar e concluiu a primeira fase com um tempo total de 26 segundos. No entanto, ele errou o botão de disparo do cronômetro e teve segundos acrescidos.

Milena foi a terceira na disputa e terminou a fase em pouco mais de um minuto.

Juliano Floss conseguiu finalizar a primeira fase em 57 segundos. Com isso, Ana Paula foi eliminada da primeira fase e está no último Paredão da temporada.

Segunda fase da prova exige atenção

Disputando a segunda fase da prova, Juliano, Milena e Leandro podem deixar o local de prova, mas ao sinal sonoro precisam apertar o botão no totem antes do tempo designado e entrar no carro. Lá, o trio assiste a vídeos que farão parte de um quiz para definir o finalista na noite desta sexta, 17.

Produção anuncia fim da Xepa

Os brothers são informados que a Xepa acabou e todos estão no Vip do BBB 26. "Adeus, Xepa!", comemora Ana Paula.

Brothers pensam em estratégias para prova

Ana Paula aconselha Juliano a descansar nos intervalos da prova e garante ao brother que consegue acordá-lo ao sinal sonoro. Milena diz que não é vantagem ajudar, já que todos estão competindo pela vaga na final. "Agora não é vantagem nós nos ajudarmos. Vão ser as mesmas perguntas para todos e nós estamos vendo os mesmos vídeos."

Minutos depois, Ana Paula alerta a sister sobre ter acordado Leandro durante a prova. "Você tem que fazer o possível para não irmos nós três. Você tá rindo e eu não estou achando graça. Sério, 95 dias. Reta final, gata. Sabe? Não tem graça mais", diz a mineira.

Juliano e Ana Paula reclamam de Milena

No quarto, Juliano chama Ana Paula para reclamar de Milena. "Eu não sei o que fazer, mulher", diz o dançarino. "Eu cheguei à conclusão que ela não está a fim de jogar, eu não sei", responde Ana Paula.

Ana Paula comenta sobre a relação com o brother e Milena. "A Tia Milena, no início, foi minha amiga e minha aliada. Eu tinha falado que a gente pensa muito igual no jogo, até quando tínhamos divergências (...) Só que, depois, a gente foi se afastando, o que é natural. E você entrou na minha vida, e a minha vida é isso aqui: o BBB. Eu não consigo me ver sem você mais. Vocês dois foram muito importantes, se eu estou aqui hoje, é por causa de vocês", começa Ana Paula.

Ao sinal sonoro, a sister foi para fora da casa com Juliano e pediu que ele a acordasse para passar as informações dos vídeos. "Pode me acordar, eu tô jogando! A gente troca as informações."

Milena diz que não lembra de todas as informações

Em conversa com Juliano, Milena diz que só se lembra das quatro primeiras informações dos vídeos da prova do finalista. "Vai estar com você ou vai estar com o Boneco, porque se depender de mim (...) eu lembro das quatro primeiras do início, o resto"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tv

bbb 26

madrugada
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda