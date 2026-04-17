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Cronograma final BBB 26: veja as datas do Top 3 e da votação final

Estadão Conteúdo

O cronograma final do BBB 26 foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 16 - dia da eliminação de Jordana, que deixou o reality com 71,80% dos votos.

Nesta sexta-feira, 17, o programa oficializa a identidade do primeiro finalista e define os três brothers que vão disputar o último Paredão. O último eliminado da edição deixa o programa no domingo, 19, mesmo dia do início da votação para definir o grande vencedor.

Cronograma final do BBB 26

- Sexta, 17: Oficialização do finalista e formação do último Paredão.

- Domingo, 19: Eliminação, definição do Top 3 e início da votação final.

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