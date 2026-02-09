BBB 26: Milena vê Edilson não lavar as mãos ao sair do banheiro; veja os riscos dessa prática

Lavar as mãos ao sair do banheiro e ao começar a preparar os alimentos parecem ser práticas comuns que deveriam ser feitas por todo mundo no dia a dia, mas a verdade é que nem sempre as pessoas lembram dessa higienização importante. Nos últimos dias, a participante Milena do Big Brother Brasil 26 reclamou que o ex-jogador de futebol, Edilson Capetinha, não havia lavado as mãos após fazer suas necessidades no banheiro do reality.

O fato é que o problema não estava apenas na questão do brother não ter higienizado as mãos, mas também porque após utilizar o local para fazer xixi, o participante ainda foi preparar uma feijoada para os moradores da casa. A falta de higiene nesse sentido pode causar a proliferação de diversas bactérias conhecidas, como, por exemplo, a E. coli e a Salmonella, além de vírus de gastroenterites e hepatite A.

Em entrevista ao jornal O Globo, o professor Paul Hunter, especialista em doenças infecciosas, explicou os riscos do hábito de não lavar as mãos adequadamente.

“Lavar as mãos depois de usar o banheiro serve principalmente para não infectar outras pessoas caso você já esteja infectado. Quem não realiza a prática não está reduzindo o risco dele, mas aumentando o risco para outras pessoas que estão em volta”, disse Hunter.

Quais os riscos de "não lavar as mãos ao sair do banheiro"?

Proliferação de bactérias como a E. Coli e Salmonella;

e Diarreia causada pela bactéria E. coli, produtora de toxina Shiga (STEC);

Gripes e infecções graves.

Quando é necessário lavar as mãos?

Ao chegar em casa;

Antes de comer;

Antes de cozinhar;

Antes de tocar o rosto;

Durante o preparo de carnes, ovos ou vegetais;

Depois de ir ao banheiro;

Depois de tocar em animais.

Depois de ter manuseado objetos sujos;

Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz;

Antes e depois de ter contato com uma pessoa doente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)