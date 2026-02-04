BBB 26: Maxiane barra Ana Paula da Festa do Líder
As sisters são inimigas declaradas no jogo
No Big Brother Brasil 26, Maxiane decidiu barrar Ana Paula da Festa do Líder. Inimigas declaradas no jogo, as sisters se alfinetam na Casa e, pela manhã, houve discussão na cozinha. Ao escolher Ana Paula, Maxiane se justificou usando a briga durante o café como motivo para mandá-la ao desafio do Barrado no Baile.
“Eu não ia vetar a Ana Paula, não ia mesmo. Quem tá perto de mim sabe da minha decisão. Mas hoje eu tava tomando café em paz e ela fez questão de ir lá. E quem tava lá viu”, falou Maxiane. Ana Paula não deixou barato e rebateu: “E aí eu volto do Paredão e não tenho o direito de me comunicar com a grande líder?!”
Maxiane prosseguiu afirmando que, caso tirem as provocações e o “veneno” de Ana Paula, nada dela sobra no programa. Ana Paula permaneceu alfinetando a Líder, lembrando que retornou da berlinda, mesmo com indicação de Maxiane.
Ana Paula foi levada a sala secreta para fazer a tarefa, a mesmoa dada a Gabriela na semana passada, quando foi barrada da festa de Babu. A sister precisa pintar um desenho gigante de Maxiane e, caso termine a tempo e faça corretamente, poderá participar da festa. Ela já deixou claro que não cumprirá o desafio e vai ficar “deitadinha, bonitinha”.
