Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Maxiane barra Ana Paula da Festa do Líder

As sisters são inimigas declaradas no jogo

Lívia Ximenes
fonte

Maxiane barrou Ana Paula da Festa do Líder' (Reprodução / Globo)

No Big Brother Brasil 26, Maxiane decidiu barrar Ana Paula da Festa do Líder. Inimigas declaradas no jogo, as sisters se alfinetam na Casa e, pela manhã, houve discussão na cozinha. Ao escolher Ana Paula, Maxiane se justificou usando a briga durante o café como motivo para mandá-la ao desafio do Barrado no Baile.

VEJA MAIS

image BBB 26: Milena relata pesadelo com a irmã gêmea, que diz ter sofrido acidente de carro
Mile Moreira, que mora nos Estados Unidos, falou sobre o ocorrido nas redes sociais e afirmou que está bem

[[(standard.Article) BBB 26: Eliminado, Matheus admite ter errado no jogo e alfineta Ana Paula]]

image BBB 26: festas da semana terão Thiaguinho e tema pop para a líder
A ideia do evento faz uma referência à profissão da participante, que atua como modelo e influenciadora.

“Eu não ia vetar a Ana Paula, não ia mesmo. Quem tá perto de mim sabe da minha decisão. Mas hoje eu tava tomando café em paz e ela fez questão de ir lá. E quem tava lá viu”, falou Maxiane. Ana Paula não deixou barato e rebateu: “E aí eu volto do Paredão e não tenho o direito de me comunicar com a grande líder?!”

Maxiane prosseguiu afirmando que, caso tirem as provocações e o “veneno” de Ana Paula, nada dela sobra no programa. Ana Paula permaneceu alfinetando a Líder, lembrando que retornou da berlinda, mesmo com indicação de Maxiane.

Ana Paula foi levada a sala secreta para fazer a tarefa, a mesmoa dada a Gabriela na semana passada, quando foi barrada da festa de Babu. A sister precisa pintar um desenho gigante de Maxiane e, caso termine a tempo e faça corretamente, poderá participar da festa. Ela já deixou claro que não cumprirá o desafio e vai ficar “deitadinha, bonitinha”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

Maxiane BBB 26

ana paula renault

Barrado no Baile BBB 26

Big Brother Brasil
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Perturbador'

Veja piadas de Leo Lins que geraram polêmica; humorista foi condenado à prisão

Humorista foi condenado a oito anos de prisão por falas de espetáculo

05.06.25 15h42

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

CACHORRADA

Arthur elogia bumbum de Gil, dá tapa e o convida para dormir com ele

As brincadeiras entre os dois rolaram soltas após a festa

05.02.26 0h06

BBB 20

Influenciadores entram na casa do 'BBB 20' e mostram as novidades por dentro

Um grupo seleto de digitais influencers pôde conhecer a casa em primeira mão

05.02.26 0h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda