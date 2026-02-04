Capa Jornal Amazônia
Cultura

BBB 26: festas da semana terão Thiaguinho e tema pop para a líder

A ideia do evento faz uma referência à profissão da participante, que atua como modelo e influenciadora.

Estadão Conteúdo
fonte

Thiaguinho comemora 10 anos de label. (Van Campos / AgNews)

Na próxima sexta-feira, 6, Thiaguinho se apresenta na festa do Big Brother Brasil 2026. Antes disso, nesta quarta-feira, 4, Maxiane comemora sua primeira liderança no programa.

O cantor promete diversão à casa. Com setlist que vai desde Falta Você a Eu Sou o Cara Pra Você, Thiguinho também tocará hits, como Cheia de Manias e Livre Pra Voar.

A festa da sexta terá cardápio com sugestões da chef Rita Lobo. A ideia é trazer pratos característicos das regiões brasileiras. Dentre as opções haverá Moqueca de Banana da Terra, do Nordeste; a Costelinha de Porco, do Centro-Oeste; o Pudim de Mandioca com Cumaru, do Norte; a Cuca, do Sul; e o Bombocado, do Sudeste.

Enquanto isso, a festa de Maxiane terá a temática universo pop, à pedido da sister, que pôde ter uma celebração personalizada. A ideia do evento faz uma referência à profissão da participante, que atua como modelo e influenciadora.

A decoração contará com um corredor com lâmpadas e, além disso, um celular com fotos de Maxiane estará exposto. As fotos ainda se repetem por toda a festa, em locais que simulam outdoors. A pista de dança terá um pincel de maquiagem ao lado de uma passarela em formato de paleta de sombras.

A festa também trará diversos cenários em referência à vida da sister. Vitrine de loja e um letreiro de Carpina (Pernambuco), cidade onde mora, além de uma referência a seu quarto e um espaço com espelhos, manequim e acessórios, estampam o local.

Para a celebração, caldeirada de peixe, camarão e lula foi escolhido como prato principal. Além da seleção, mini cuscuz recheado com frango e o sorvete de tapioca também serão servidos.

