BBB 26: Milena relata pesadelo com a irmã gêmea, que diz ter sofrido acidente de carro

Após Milena, participante do BBB 26, desabafar sobre ter tido um pesadelo com a irmã gêmea nesta quarta, 4, Mile Moreira foi às redes sociais para contar ter sofrido um acidente de carro. Mile, que vive nos EUA, disse que o acidente foi causado pela neve e que passa bem.

"O carro não conseguiu parar a tempo por causa da pista escorregadia, mas foi apenas um susto", escreveu a irmã da sister em um story publicado no Instagram. "Os danos foram somente materiais, não houve feridos e estou em segurança."

Ela ainda citou especulações depois que Milena falou do pesadelo. "Não existe nada além disso. Não tem ligação com algo grave ou com a saúde de ninguém", disse.

O relato da sister, que disse ter acordado de madrugada, veio durante seu Raio-X na quarta. "Tive um mega pesadelo com você, irmã. Eu espero que você esteja muito bem... Como diz o povo, notícia ruim chega rápido, então eu espero muito, de coração, que você esteja bem", afirmou ela, se direcionando a Mile.