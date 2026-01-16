BBB 26: amazonense Lívia desiste do Quarto Branco por R$ 50 mil; vídeo
Rainha do Folclore do Boi Garantido apertou o botão na noite desta sexta-feira (16) e deixou a disputa por vaga no reality
A amazonense Lívia Christina, conhecida como Rainha do Folclore do Boi Garantido, desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na noite desta sexta-feira (16). Ao apertar o botão da dinâmica, a dançarina abriu mão da chance de entrar no reality show e garantiu o prêmio de R$ 50 mil.
Lívia representava Manaus e a Região Norte na disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil. Ela aceitou a dinâmica "relâmpago" que ofereceu uma recompensa em dinheiro ao primeiro competidor que desistir, enquanto os últimos permanecem na disputa por vagas no programa.
A dinâmica do Quarto Branco começou na estreia do BBB 26, na segunda-feira (12). A proposta apresentada aos participantes foi clara: quem apertasse o botão primeiro desistiria da vaga no reality, mas sairia com R$ 50 mil. Já os três últimos a permanecerem no espaço garantem entrada direta no programa.
Até o momento, três participantes já deixaram a disputa. O paraense Ricardinho foi o primeiro a desistir, na última terça-feira (13). Na quinta-feira (15), Elisa também apertou o botão após permanecer 67 horas no cômodo. Lívia foi a terceira a abrir mão da vaga, na noite desta sexta.
Quem é Lívia Christina
Lívia Christina tem 26 anos, nasceu na Baixa do Seu José, em Parintins, e atualmente mora em Manaus. Ela é dançarina e ocupa o posto de Rainha do Folclore do Festival de Parintins, representando o Boi Garantido.
Antes do Quarto Branco, Lívia também participou da Casa de Vidro da Região Norte, mas acabou não conquistando a vaga direta no reality após perder na votação popular para a paraense Marciele.
Mudança nas regras ampliou número de vagas
As regras do Quarto Branco foram alteradas após a saída do ator Henry Castelli, que deixou o programa por recomendação médica. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a mudança na noite de quinta-feira (15).
“Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26”, explicou o apresentador ao público.
Com a desistência de Lívia, a disputa segue entre os participantes que permanecem no espaço em busca de uma das vagas restantes no Big Brother Brasil 26.
