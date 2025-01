BBB 25: Quem está no Castigo do Monstro? Veja a dupla indicada por Diego e Daniele Hypolito

Diego e Daniele Hypolito conquistaram a Prova do Anjo realizada neste sábado (25), no Big Brother Brasil 25, e garantiram o poder de imunizar uma equipe na próxima Formação de Paredão. No entanto, como todo Anjo também tem um lado vilão, os irmãos selecionaram Gabriel e Maike para o Castigo do Monstro da semana, intitulado "Bambam e Maria Eugênia", uma homenagem aos icônicos participantes do BBB 1.

"O Monstro da semana vai relembrar o primeiro caso de amor que rolou dentro desta casa: Bambam e a boneca Maria Eugênia. Os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo, nunca podendo se separar dela. Caso contrário, a produção retirará a boneca da casa, e vocês sofrerão as consequências. Quando tocar a música do Monstro, ambos deverão levar Maria Eugênia ao gramado e dançar até o som terminar", diz o texto lido pela dupla de Anjos.

Além de perderem 300 estalecas cada, os amigos paulistanos que estavam no VIP foram enviados diretamente para a Xepa como parte da punição.