BBB 25: Gretchen e seu marido são cogitados como possíveis participantes; saiba mais

O Big Brother Brasil 25 está a poucos dias de começar e quanto mais o dia da estreia se aproxima, mais especulações sobre os participantes da próxima edição do reality surgem. No último sábado (4), a página “Desembuxa Online”, do “X” (antigo twitter), disse que a cantora Gretchen e seu marido, o artista paraense Esdras de Sousa, serão participantes do BBB 25.

VEJA MAIS

Segundo o perfil, a cantora será apresentada como uma das maiores surpresas do reality, que até a edição anterior, não aceitava ex-participantes de outros programas no BBB. Gretchen já participou de diversos reality shows, como: Power Couple, Troca de Família, The Masked Singer Brasil e A Fazenda. Dessa forma, a presença da artista nesta edição, marcaria uma nova surpresa, já que o BBB 25 será formado somente por duplas, pela primeira vez na história do programa. Apesar da especulação, o público só saberá quem são os novos participantes do reality na próxima quinta-feira (09), durante a programação da TV Globo.