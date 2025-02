BBB 25: Diogo atende o Big Fone e está no Paredão junto com Thamiris

Na noite deste sábado (22), o Big Fone tocou na casa do Big Brother Brasil 25, e Diogo foi o brother mais rápido a atender. De acordo com a dinâmica da semana, ele está automaticamente no Paredão e teve que puxar mais um participante para a berlinda. O escolhido por Maike foi Thamiris, que agora também corre o risco de deixar o reality.

A dinâmica foi ao ar no segundo bloco do programa ao vivo. Assim que o sinal sonoro foi acionado, os participantes correram para atender o telefone, mas Diego levou a melhor. A voz misteriosa do Big Fone então anunciou a decisão implacável: ele estaria no Paredão e deveria indicar outro brother para acompanhá-lo.

Confira o momento

VEJA MAIS

O apresentador Tadeu Schmidt explicou antes do ao vivo como funcionaria a dinâmica: "Durante o nosso programa, o Big Fone vai tocar. Quem atender vai direto para o Paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedada com ele. Caso o líder atenda, ele poderá escolher duas pessoas para o Paredão".

No entanto, a decisão de Diego pode ser alterada. Isso porque Camilla arrematou o Poder Curinga da semana, que lhe permite trocar um dos emparedados. Dessa forma, a composição do Paredão pode sofrer alterações.

Os emparedados ainda terão uma chance de escapar da berlinda por meio da Prova Bate-Volta, que promete mexer ainda mais com o jogo. Agora, resta saber quem conseguirá escapar e quem realmente irá enfrentar a votação do público.