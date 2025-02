Resumo BBB 25 (22/02): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada do BBB 25 deste sábado (22) foi movimentada por shows do cantor Diogo Nogueira e pela escola de samba Portela, que realizaram um Carnaval antecipado para os participantes. Durante a festa, muitos brothers reagiram e conversaram sobre as decisões do líder João Pedro, que colocou Na Mira: Camilla, Vitória Strada, Aline, Daniele e Diego Hypolito.

Preparação para o Sincerão

Vitória Strada afirmou que vai levar João Pedro para o Sincerão, na segunda-feira (24), com o objetivo de rebater algumas atitudes do líder. A atriz chegou a ensaiar o que vai dizer durante a dinâmica

“Você pegar uma informação pela metade, que você não sabe do contexto inteiro da história como aconteceu e usar como justificativa para colocar no auge uma pessoa, não acho coerente", disse a sister.

Na Mira do Líder

Na festa, Camila confessou para Gracyanne Barbosa que não estava gostando da atitude de Thamiris com os gêmeos, após o líder escolher a trancista como alvo.

Segundo a sister, o comportamento de Thamiris é negativo e semelhante ao que aconteceu em uma ocasião com a participante Aline. “A Thamiris está fazendo a mesma coisa. [...] O que ela [Aline] faz com Vini".

Incomodada com por ser colocada Na Mira do Líder, Camila decidiu conversar diretamente com João Pedro, e declarou que ficou incomodada com a justificativa do Brother para coloca-la nessa situação. “Vou falar só uma coisa pra você, de verdade, que doeu meu coração. Para mim, não é fácil votar em vocês”, disse a trancista.

O líder contrariou a afirmação de Camila e disse que ela já teria dito isso em outras ocasiões. A sister negou e reforçou sua opinião "Se pra mim fosse fácil votar em você, ontem, eu não torceria para você para ganhar o Líder. Nem para você, nem para o João Gabriel [...] Porque, realmente, hoje eu vejo vocês muito mais próximos de mim do que antes".

Vitória Strada no Paredão

Em seguida, João Pedro afirmou que tem a intenção de indicar Vitória Strada ao paredão, surpreendendo Camilla, que achava que o indicado seria Diego Hypolito. “Mas você não vai falar isso para ninguém, né? Estou falando pra você porque eu gosto de você”, disse o líder.

João Pedro ainda alertou Camilla, afirmando que, caso ela utilize o Poder Curinga para salvar Vitória, ele então irá indicar a trancista ao Paredão.

Camilla revela segredo de João Pedro

Apesar de ter pedido de João Pedro, Camilla decidiu contar o segredo do Líder e disse para Thamiris que a indicada para o Paredão será Vitória Strada.

Ela também falou sobre a ameaça do líder, caso ela resolvesse salvar Vitória e declarou que não pretende fazer isso.

Thamiris ficou triste com a situação do jogo e chorou. Camilla reforçou seu posicionamento. "Para um ganhar, infelizmente, alguém tem que sair. Só que eu prefiro jogar com pessoas que vão ser aliança comigo independente de qualquer coisa", comentou.

Fim do romance?

Após o fim da festa, Diogo tentou se aproximar de Aline e convidou a sister para dormir junto com ele, no entanto, ela negou qualquer chance.

Antes de desistir, o ator chegou a perguntar mais uma vez se ela não queria deitar com ele. “"Tem certeza? Está vazio lá em cima", avisou. "Tenho", respondeu Aline.