BBB 24: Últimos sobreviventes da prova do líder, Davi e Beatriz nomeiam quem indicariam ao Paredão

A Prova do Líder desta semana é de Resistência no BBB 24. A disputa já ultrapassa 11 horas de duração. Beatriz e Davi seguem como os últimos competidores na briga pela liderança da semana, enquanto traçam estratégias para direcionar os seus votos no próximo Paredão.

"Deixa eu ser Líder aí Bia, vai. Vou botar um direto no Paredão", expressa Davi em meio à prova. "Eu também vou botar direto no Paredão, ó que beleza", responde prontamente a sister.

O diálogo entre os dois revela um vislumbre das intenções de voto. "Você vai botar a Leidy, é? Se você for Líder?", questiona o baiano. "Não, nela, por enquanto não. Vou na Yasmin, na Giovanna. Pitel, chamou de quinta série. Já vou dar a munhequeira pra ela falar: 'Aqui, 'tó' filha, a pulseirinha da quinta série pra você guardar de lembrança", dispara a vendedora.

As estratégias continuam a ser delineadas. "Eu vou emparedar a Yasmin ou a Giovanna. Duas plantas", confessa Beatriz. "Eu coloco a Yasmin direto, sem direito a voltar", assume Davi.

A conversa entre os competidores se estende, especulando sobre a reação dos demais participantes diante das suas escolhas. "Acho que a Leydi e a Yasmin já devem estar fofocando, lá: 'Ah, já estamos no Paredão", sugere Davi. "O Lucas já tá no Paredão, aí só falta agora só a Yasmin. No meu caso, eu também vejo a Leidy também. A Leidy quer ficar se metendo nas coisas que ela não é chamada, quer ficar sendo advogada dos outros aqui dentro", complementa o baiano.

Enquanto a prova continua, a incerteza paira sobre a casa, aguardando para ver quem emergirá como o próximo líder e quais serão as consequências das suas decisões para o jogo.