BBB 24: prova do Líder de resistência tem consequência para primeiros eliminados; Alane fica sozinha

Nesta quinta-feira (7), a busca pela 12ª Liderança foi iniciada no Big Brother Brasil 24 durante o programa ao vivo. Em uma prova de resistência, com todos os brothers participando, as primeiras saídas da dinâmica geram uma consequência.

Os brothers ficam agarrados em uma salsicha suspensa que gira em um carrossel. Ao longo da prova, eles enfrentam jatos de vento, fumaça e calor.

Os participantes estão em duplas em uma salsicha, apenas um objeto terá uma pessoa. Alane optou por ficar sozinha.

As quatro primeiras eliminações têm algumas consequências escondidas em um objeto, que serão descobertos de surpresas.

Quais são as consequências da Prova do Líder

As punições são:

• Você está no Paredão,

• Você está na Xepa,

• Não participa da Prova do Anjo,

• Você não pode ser imunizado em hipótese alguma.