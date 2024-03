BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (08/03)? Prova do Líder, consequências e especulações

A Prova do Líder de Resistência no BBB 24 já dura mais de oito horas e eliminou a maioria dos brothers e sisters da disputa. A prova, que começou na noite de quinta-feira (7), segue até a edição ao vivo desta sexta-feira (8). Caso ninguém desista até lá, haverá uma prova de sorte entre os finalistas.

Os primeiros a serem eliminados foram ganhando consequências e já tem um brother emparedado. Enquanto a prova rolava, eles tiveram tempo para conversar e analisar o jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Consequências para os eliminados

Além de coroar um participante, também distribuiu consequências para os primeiros eliminados. Os quatro participantes que abandonaram a competição antes dos demais tiveram que sortear punições. O primeiro a desistir da prova foi Lucas Henrique que sorteou o livro "você está no Paredão" e, por isso, já está emparedado. Apesar disso, ele ainda tem a possibilidade de se salvar na Prova Bate e Volta.

Depois de Lucas, o segundo a deixar o Provódromo foi MC Bin Laden, que descobriu que sua consequência é que ele não poderá participar da Prova do Anjo. Yasmin, por sua vez, abandonou a competição logo depois e sorteou a consequência de não poder ser imunizada em hipótese alguma esta semana.

Por fim, Alane foi a quarta participante a sair da briga pela liderança e, portanto, a última a sortear uma consequência. Como o único livro que restou indicava que o participante estaria na Xepa, essa foi a punição da bailarina.

Eliminação 2 em 1

Após mais de quatro horas de prova, Fernanda decidiu abandonar a disputa. A confeiteira estava com Pitel e, quando saiu da base, acabou derrubando a aliada. Ao deixar a base do hot dog, Fernanda se despede: "Vou sim. Tchau, gente" e se jogar na parte acolchoada. No entanto, quando a confeiteira salta, ela acaba fazendo a estrutura balançar, desequilibrando Pitel, que cai na sequência.

"Me derrubou. Você balançou a salsicha", diz a alagoana. "Que droga", reage a confeiteira, com as duas aos risos.

Previsões do Paredão

Fora da prova, Yasmin desabafou com os brothers falando que resistência não é seu forte no jogo e que tem noção de que sisters de outro grupo irão votar nela. "É um fato que elas vão votar em mim. Então, se tivesse mais um 'você vai pro Paredão', pelo menos eu teria a chance de um Bate-Volta, entendeu?", pensa a modelo.

Yasmin acredita que, se Davi ganhar o Líder, não coloca Leidy na berlinda. "Tu acha que o Davi não me põe direto? Claro que ele me põe direto, claro que põe. O Davi não é burro não, cara", dispara Leidy.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)