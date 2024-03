BBB 24: Rodriguinho dá 'carona' para Michel em 1º encontro fora do reality

O ex-BBB Michel compartilhou nas redes sociais uma noite divertida que teve ao lado de Rodriguinho. Essa é a primeira vez que que o professor compartilha algo ao lado do colega de confinamento no BBB 24.

Em vídeos compartilhados no seu perfil, Michel aparece dentro do carro de Rodriguinho, no lado do carona. Na legenda, o mineiro brincou com a situação.

"Olha com quem eu estou pegando carona hoje! Só para poucos. Tem Bruna [esposa de Rodriguinho] lá atrás ainda, Renato [noivo de Michel]... Carona tá f*da aqui, hein?", disse enquanto gravava o vídeo

Demonstrando descontração com o cantor, Michel seguiu fazendo piadas do encontro com Rodriguinho: A carona de hoje é com ele: Rodriguinho. Ainda bem que o seguro de vida está em dia", escreveu.

O destino dos dois ex-BBBs foi um restaurante. No local, os dois e seus respectivos cônjuges jantaram hambúrgueres juntos.