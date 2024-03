BBB 24: Davi desabafa após produção ameaçar aplicar multa gravíssima

Os brothers do Big Brother Brasil 24 receberam uma ameaça de multa gravíssima da produção, no sábado (16), após decidirem acampar próximo ao Big Fone. “Atenção, brothers: se vocês continuarem perto do Big Fone, vocês vão levar uma multa gravíssima”, a voz disparou.

Davi, então, ficou refletindo sobre o incidente e desabafou com a amiga, Isabelle. “Ele [Big Boss] tá certo. É para a gente se atentar, não ficar ali e não tomar 'estalecada'. Porque, realmente, nisso a gente tá errado. Porque não é o Big Fone que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar é vivência aqui”, disse.

VEJA MAIS

Davi também avaliou que era "muito fácil" jogar com a ajuda das ligações do programa. No entanto, para Isabelle, o telefone ainda poderia tocar a qualquer momento. “Mas as pessoas ainda estão ali ao redor... Ainda vai tocar", a manauara apontou sua teoria.

Mesmo assim, Davi cravou que a casa não receberia nenhuma ligação nos próximos dias: "Se for tocar, vai tocar amanhã de manhã. Mas eu acho difícil, porque tem o Monstro ali. E o Monstro é 24 horas, ele vai sair para atender. Então eu acho que essa semana não vão deixar tocar", o brother concluiu o desabafo com um palpite.