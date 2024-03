Em festa do BBB 24, Lexa manda indireta para Guimê um ano após traição

Lexa em cima da hora para se apresentar na festa do BBB 24, exatamente um ano depois que MC Guimê a traiu dentro do reality show. A artista não perdeu a oportunidade de alfinetá-lo. Em determinado momento, a cantora afirmou estar feliz por voltar àquela casa, "que lhe causou tantas emoções".

O funkeiro, com quem era casada há cinco anos, integrou o Camarote da 23ª edição do programa. Ele não se envolveu com nenhuma de suas colegas de confinamento, mas se interessou por Dania Mendez no momento em que ela pisou na casa.

Durante uma festa, no dia 16 de março de 2023, o brother apalpou o bumbum da intercambista sem o consentimento dela. Antônio Cara de Sapato ainda tentou beijá-la à força. Os dois foram expulsos do reality no dia seguinte, sob a acusação de assédio sexual. Em setembro do mesmo ano, o casal anunciou uma nova separação. "Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes", escreveu a intérprete de 28 anos.