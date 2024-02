Lexa curte viagem com noivo Ricardo Vianna para Noruega: ‘Aurora boreal’

Além de ser pedida em casamento durante a viagem, Lexa e Ricardo Vianna, seu noivo, estão aproveitando também para conhecer as belezas naturais da Noruega. Em uma publicação feita em seu Instagram de viagem, a cantora compartilhou com seus seguidores a realização de um sonho: conhecer o fenômeno da aurora boreal de perto.

VEJA MAIS

Confira:

“Eu vi a AURORA BOREALLLL! Que sonho. Esse fenômeno é tão poderoso e lindo… andando pelo céu… é FANTÁSTICO!", disse ela na legenda da publicação.

Saiba o que é a aurora boreal:

A aurora boreal é um fenômeno luminoso que acontece na camada da atmosfera denominada termosfera ou na própria ionosfera. Ela é resultado da interação das partículas oriundas dos ventos solares com os gases presentes na atmosfera do planeta Terra. A atividade da aurora polar é cíclica, com picos a cada 11 anos.