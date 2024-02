Lexa e Ricardo Vianna ficam noivos na Noruega: ‘O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer’

O amor está no ar para Lexa e Ricardo Vianna. O casal anunciou o noivado nesta segunda-feira (26), por meio das redes sociais. A cantora foi pedida em casamento pelo ator na Noruega, sob o brilho da aurora boreal e em meio à neve. Veja.

“O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro”, escreveu Ricardo. O ator disse que se sente abençoado por ter Lexa e declarou seu amor à cantora. “Como um amante da natureza, digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu”, disse.

Fãs e amigos do casal celebraram o noivado. “Que lindo, irmão! E esse visual não poderia ser mais incrível”, falou Diego Senra Dansiger. “Parabéns, meus amigos! Que lindo esse amor de vocês que transborda”, festejou Felipe Roque. “Que amor! Deus abençoe imensamente”, desejou Thais Fersoza.

Lexa e Ricardo Vianna curtem o fenômeno aurora boreal (Reprodução / Instagram)

Lexa e Ricardo estão juntos desde outubro de 2023. Em setembro do mesmo ano, a cantora anunciou o divórcio com MC Guimê, com quem se relacionou por cinco anos, desde 2018.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)