Carnaval 2024: Paolla Oliveira, Viviane Araújo e outras Rainhas de Bateria brilham na Sapucaí

As Rainhas de Bateria Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Tati Minerato, Lorena Raissa, Lexa e Maria Mariá brilharam na primeira noite de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Na Sapucaí, as famosas roubaram a cena na passarela do samba e se destacaram à frente da bateria das suas escolas representantes com fantasias ousadas e criativas.

Com muito samba no pé, as musas do primeiro dia agitaram a plateia presente na Sapucaí e receberam muitos elogios pelo desfile e sensualidade. A Porto da Pedra abriu as apresentações e teve Tati Minerato à frente da bateria. Na sequência, Lorena Raíssa representou a Beija-Flor de Nilópolis.

No Salgueiro, Viviane Araújo, a frente como Rainha da escola desde 2008, esbanjou beleza e simpatia. Representando a Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira estava à frente dos ritmistas com sua fantasia de onça. Já a Unidos da Tijuca teve Lexa como rainha e, fechando a noite, a Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023, contou com Maria Mariá à frente dos músicos.

Deborah Secco usa fantasia de 'Tiazinha':

Deborah foi ovacionada durante o desfile na Sapucaí (Foto/Reprodução/Instagram: @dedesecco)

Deborah Secco esbanjou sensualidade e ousadia ao homenagear a personagem Tiazinha, interpretada por Suzana Alves no "Programa H", nos anos 90. No sambódromo da Sapucaí, a atriz surgiu exuberante com um look que valorizou o bumbum e recebeu vários elogios do público ao passar pelo setor 1 do sambródomo.

