Mãe de Lexa perde título de Rainha de Bateria para jurada de Rainha das Rainhas 2024; veja quem é

Quitéria Chagas está de volta ao Império Serrano. A artista, que esteve em Belém como jurada do Rainha das Rainhas 2024, foi convocada para a escola de samba após pedido da comunidade. Ela assume o posto de rainha de bateria da tradicional escola de samba do Rio de Janeiro (RJ). O convite foi feito assim que Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, perdeu a coroa depois do reinado de quatro anos.

"Fui pega de surpresa com o convite. Como mulher do samba, é uma honra indescritível fazer parte dessa agremiação, ocupar esse cargo e resgatar nossa história como mulher preta, como mulher do samba. Agradeço de coração à presidência e à nossa comunidade, que sempre me acolheram com tanto carinho. É emocionante para mim estar aqui, especialmente neste dia tão significativo como o Dia Internacional da Mulher", celebra a nova dona da coroa imperiana.

Nos últimos anos, Quitéria vinha desfilando como rainha da escola, abrindo os desfiles. Ela esteve à frente da bateria pela última vez em 2020. Mas sua história como agremiação de Madureira é antiga, somando mais de 20 anos de parceria. Foi ela, inclusive, quem encabeçou uma campanha contra a comercialização do cargo à frente dos ritmistas, muito em voga há alguns anos.

"Agora que retornei ao Brasil, estou determinada a ser ainda mais presente e atuante. Vou me dedicar integralmente aos projetos sociais da escola, como o Império do Futuro, que abriga nossa escola mirim e oferece cursos de para nossas crianças", garante Quitéria Chagas.