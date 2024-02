Rainha das Rainhas 2024: Jurados afirmam que vivenciar o desfile é exercitar um novo olhar do Brasil

Encantamento e privilégio, essas são palavras recorrentes entre os seis profissionais que integram o corpo de jurados do Rainha das Rainhas 2024, nesta noite de sexta-feira (23), na sede da Assembleia Paraense. Alguns estão em Belém pela primeira vez. Outros já conhecem bem a capital paraense, e todos têm em comum uma admiração especial pela cidade e pelo modo de ser dos paraenses.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

Os jurados conversaram com a Redação Integrada de O Liberal pouco antes do início dos desfiles das 13 candidatas, e expuseram grande expectativa sobre o que iriam ver.

Jurados do Concurso Rainha das Rainhas 2024

Aretuza Lovi é atriz, cantora e apresentadora. A drag queen natural de Goiânia (GO), reside em São Paulo. Convidada pela coordenação do evento, afirmou que já conhece Belém de outras vindas, mas sempre se encanta com a espontaneidade das pessoas, a gastronomia e tem grande expectativa para o Rainha das Rainhas.

“Esse concurso enaltece a beleza da mulher paraense em todos os sentidos. É força, empoderamento, a entrega, eu vou analisar tudo isso”, disse Aretuza Lovi.

Quitéria Chagas é atriz e já fez trabalhos em novelas da TV Globo, além disso há mais de 20 anos, ela é a rainha da Escola de Samba Império Serrano, no carnaval do Rio de Janeiro.

Sobre o desfile, Qutéria disparou: "eu estou ansiosa, é óbvio que é bem diferente do que a gente vê no carnaval carioca, então quero ver como elas conseguem narrar as histórias que estão trazendo. Eu vi as candidatas, as achei lindas, e esse concurso movimenta uma cadeia econômica importante, de estilistas, coreógrafos, é incrível”.

Ubiratan Silva é carioca e trabalha no Rio de Janeiro com o setor cultural. Formado em Processamento de Dados, estudou teatro e tem trabalhos com interpretação para TV, maquiagens, entre outras atividades.

"Nós chegamos nesta quinta-feira e vou neste sábado (24), mas conseguimos ver lugares demais, como o Mercado do Ver-o-Peso, a área de artesanatos. Ele contou que foi indicado para coordenação do Concurso, pelo amigo carnavalesco João Victor, com quem também trabalha no Carnaval carioca.

"Ele foi consultado pela coordenação do concurso por ter sido jurado dos Rainhas das Rainhas no ano passado, e sugeriu o meu nome, a coordenação entrou em contato comigo e achei incrível a grandiosidade desse espetáculo, fiquei encantado com essa beleza de evento”, afirmou Ubiratan Silva.

Luiz Cláudio Silva é mineiro e trabalha profissionalmente como estilista, criador de moda, dono da marca “Apartamento 03”. "É o nome do meu em enderço em São Paulo", disse ele referindo-se à denominação da marca de moda dele.

Ele disse estar impressionado com o tamanho do espetáculo. “Eu desde que cheguei, estou vivendo tudo novo, e a gente, brasileiro, tem uma mania de olhar para fora, eu tenho feito um exercício contrário, que é de olhar para dentro do Brasil. E isso que vocês têm é único”.

Marco Lima é cenógrafo, figurinista e bonequeiro. Eu recebi o convite e fiquei louco para vir, eu achei a longevidade do concurso maravilhosa e lamento não ter tido conhecimento antes. “Eu me interesso demais pelas fantasias, a performance, as músicas... É uma coisa muito diferente, a gente não está acostumado e estou com uma expectativa enorme... Já conheci Belém anos atrás e tive a oportunidade de vir agora e estou feliz de estar aqui".

Sidney Sampaio tem mais de 20 anos atuando na televisão brasileira, com diversos trabalhos, entre eles novelas da Rede Globo. Sidney está decidido a vir morar em Belém, onde quer seguir o curso já iniciado de medicina (trata da transferência em uma universidade particular).

O ator contou que tem tocado projetos para executar no canal aberto. O arista se disse apaixonado pela cidade e elogiou a longevidade do concurso. "Isso é lindo, esse legado que vocês mantêm, a participação das famílias, eu sinto falta da manutenção das nossas tradições. E vocês perpetuarem isso, é muito legal. E sem contar que essa festa é bonita e as fantasias são esplêndidas, usam efeitos, eu estou cm uma responsabilidade grande", afirmou Sidney.

