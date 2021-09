Embaixadora do samba, Quitéria Chagas se despede da avenida

Quitéria Chagas desembarcou no Rio de Janeiro para o evento Império Samba Fest, que se realizou na quadra do Império Serrano, em Madureira, no sábado (4). Quitéria ocupa o posto de Eterna Rainha da escola e é embaixadora do samba pela Fenasamba (Federação Nacional das Escolas de Samba), que representa todas as ligas de escolas de sambas, blocos; e luta por políticas públicas para a cultura do samba e carnaval no Brasil.

Quitéria estreou há vinte anos no carnaval e encerra o ciclo como rainha de bateria do Império Serrano. Em 2020, ela teve uma lesão no joelho e desfilou no sacrifício. “Não sambei os meus 100%, mas atravessei a avenida”, disse depois do desfile na ocasião.

“Sofri esse acidente no final de janeiro (2020), mas passei o tempo todo escondendo isso das pessoas, porque não queria atrapalhar, não queria que ninguém ficasse preocupado comigo. Eu falei ‘eu vou’ e eu consegui”, disse emocionada. O amor à escola foi o principal motivo para não desistir antes do carnaval.