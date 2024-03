Namorada de Davi, do BBB 24, opina sobre relação dele com Isabelle: 'Emoções mais fortes'

Davi entrou no BBB 24 após uma votação popular e logo construiu uma forte amizade com Isabelle. Porém, algumas pessoas já desconfiaram da amizade dos dois, alegrando que poderia existir um carinho a mais do baiano pela colega de confinamento. Fora da casa, Mani Rêgo, namorada do brother, avaliou a relação entre os dois.

Segundo Mani, “vejo amizade. Ali é um jogo e as emoções sempre são mais fortes. Você está em um lugar confinado, sem ninguém da sua família. Em nenhum momento as atitudes dele no jogo desabonaram a índole dele”, relatou.

Mani contou ainda que sente falta de Davi e que a saudade é o que mais a incomoda no momento. Por fim, a empresária comentou a primeira coisa que vai falar ao namorado quando os dois se reencontrarem. “Você venceu, meu amor”, concluiu.