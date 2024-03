BBB 24: O que rolou na madrugada deste sábado (16/03): Festa, selinho e Davi preocupado

A madrugada deste sábado (16) foi um turbilhão de emoções no Big Brother Brasil 24. Com os shows de Duda Beat e Lexa para animar a noite, os participantes se entregaram à dança, deixando de lado momentaneamente as rivalidades. No entanto, a competição nunca fica totalmente de lado, e a noite também foi marcada por estratégias, revelações e até selinho entre Fernanda e Pitel.

Em meio à festa, MC Bin Laden encontrou um momento para uma longa conversa com Fernanda. Ele expressou sua frustração com as brincadeiras da casa e a dificuldade de se aproximar de certos participantes sem ser julgado. Além disso, revelou a estratégia que tem seguido desde o início do programa para evitar o temido Paredão.

Bin também teve uma conversa sincera com Alane, na qual expressou seu carinho pela participante, apesar de suas diferenças no jogo. No entanto, essa aproximação não foi bem vista por Davi, que viu nela uma tentativa de Bin de obter informações. Davi expressou sua preocupação para Alane, mas sua tentativa de alerta foi minimizada por Isabelle, aumentando sua frustração.

A situação entre Giovanna e MC Bin Laden também chamou a atenção. Giovanna surpreendeu a casa ao colocar Bin, junto com Alane, Matteus, Davi e Beatriz, na "Mira do Líder". Essa escolha levantou especulações, com Leidy Elin sugerindo que Buda poderia ter influenciado Giovanna, e Pitel declarando que Bin, por orgulho, não buscaria Giovanna para conversar sobre a situação.

Apesar disso, Alane e Davi concordam que é improvável que Bin seja indicado para o Paredão por Giovanna. "Ela deixou muito claro que não vai indicar ele, que só queimou uma pulseira, mas ela botou nele. Querendo ou não, eles basicamente namoraram", disse Alane.

Arrependimento?

Em uma conversa posterior, Bin admitiu ainda ter sentimentos por Giovanna, mas logo se arrependeu de sua confissão. "Não era para eu ter falado, não era para ter assumido isso porque o Brasil todo agora vai ficar sabendo", desabafou para Buda.

O jogo de MC Bin Laden também foi um tópico de conversa entre ele e Fernanda. Bin expressou insatisfação com o fato de não poder formar amizades fora do contexto do jogo sem ser julgado. "Eles declaram que é amizade. Você declara desde o começo que não é amizade, é jogo", replicou Fernanda. Ainda durante essa conversa, Bin desabafou sobre sua reputação de fofoqueiro na casa.

A noite terminou com Bin declarando seu cansaço e estabelecendo suas intenções: "A regra é clara, sem maldade, eu já estou cansado. Vou pro Paredão, vou pedir para sair, vou pedir para colocar e vocês sejam felizes".