BBB 24: Ex de Buda tem 16 vezes mais seguidores que o brother

Desde que o BBB 24 começou, diversos participantes do reality conquistaram seguidores e muito engajamento nas redes sociais. No entanto, o mesmo não aconteceu com o brother Lucas Henrique, que conta com pouco mais de 181 mil seguidores, um número bem inferior ao da sua ex-esposa, Camila Moura, que mesmo fora do BBB, já soma 2,9 milhões.

VEJA MAIS:

Mesmo como o programa entrando na sua reta final, Buda não conseguiu emplacar muitos admiradores nas redes sociais. Camila, por outro lado, após acusar o brother de a ter traído no reality, ganhou uma legião de fãs, que gostaram das reações vingativas da professora.

Atualmente, ela tem fechado contratos de publicidade, incluindo patrocinadores do próprio BBB 24. A ex de Buda planeja se mudar, em função das frequentes viagens que vem fazendo por causa da nova carreira.

Enquanto isso, Lucas Buda continua sendo o participante menos seguido do reality, em comparação com os outros Brothers. Acompanhe abaixo o ranking com os Brothers e sisters mais seguidores nas redes sociais.

Davi - 7,6 milhões

MC Bin Laden – 5,1 milhões

Bia – 4,2 milhões

Isabelle – 3,4 milhões

Alane – 2,6 milhões

Matteus – 2 milhões

Fernanda – 788 mil

Giovanna – 685 mil

Pitel – 679 mil

Leidy Elin – 387 mil

Raquele – 351 mil

Lucas Henrique – 181 mil