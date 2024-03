BBB 24: Matteus é o Anjo da Semana e ganha carro 0km em prova

Matteus é o novo Anjo do BBB 24. Ele venceu a Prova do Anjo Chevrolet neste sábado (16). Na disputa de sorte, ele participou de um jogo de tabuleiro com outros sete brothers e avançou logo depois de Isabelle. Na segunda etapa, ele conseguiu escolher a chave que abria a porta do carro 0 km e ganhou o automóvel e o colar da imunidade.

O Anjo vai poder imunizar uma pessoa na formação do Paredão de domingo (17), mas, essa condição pode ser vetada por Raquele, que arrematou o Poder da Verdade, que pode anular a decisão do Anjo. O brother ainda escolheu Alane, Bia e Davi para o Almoço do Anjo e indicou Fernanda e Bin Laden para o Castigo do Monstro da semana.